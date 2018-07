Fors minder tekenbeten en dat komt door de droogte

WAGENINGEN - Het warme weer en de droogte van de laatste tijd zorgen voor een fors dalend aantal beten door teken. Dat constateren onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Toch blijft het ook in de Gelderse bossen opletten geblazen

Een beet is vervelend en kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Jaarlijks lopen in ons land ruim een miljoen mensen een tekenbeet op, waarvan er 27.000 'Lyme' krijgen.

Onderzoek

De Wageningen Universiteit doet samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar teken. Tot en met juni kwamen via tekenradar.nl nog veel meldingen van beten binnen, maar de afgelopen weken kelderde het aantal. Volgens de onderzoekers ligt het nu twee derde lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Door de warmte en droogte kruipen de teken verder weg in de grond. Desondanks blijft de kans op een beet in de Gelderse bossen vrij groot, aldus de onderzoekers.

Toch gebeten?

Dan is het advies om de teek meteen te verwijderen en de plek van de beet drie maanden in de gaten te houden. Neem bij ring- of vlekvormige uitslag of andere gezondheidsklachten contact op met de huisarts.