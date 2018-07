Deel dit artikel:











Winkel in puin na inbraak Foto: REGIO8

DOETINCHEM - Een of meerdere inbrekers hebben donderdagochtend toegeslagen bij een winkel in Doetinchem. De onbekende dader of daders waren al gevlogen toen de politie arriveerde.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De politie kreeg rond 04:15 uur een alarmmelding in het betreffende pand. Agenten waren snel ter plaatse, maar de dader was nergens meer te bekennen. Het enige spoor van de dader was een enorme puinhoop in de winkel. Spullen waren overhoop gehaald en buiten voor het pand lagen labels op de grond. Er is een onderzoek gestart en de politie roept getuigen op zich te melden.