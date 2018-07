Eerste deelnemer Vierdaagse is binnen

NIJMEGEN - De eerste deelnemer aan de Vierdaagse 2018 is gefinisht. Ronald van Dort Ridderkerk (36) zette nog voor half negen zijn rolstoel stil op de Wedren in Nijmegen. Bij de finish werd hij herenigd met zijn geëmotioneerde familie.

De medewerker van Defensie reed in 2008 als uitgezonden militair in Uruzgan als bestuurder van een verkenningsvoertuig op een bermbom. Hij verloor daarbij zijn beide benen.

Hij wist zichzelf na de explosie uit het wrak te bevrijden. 'Na het ongeluk met die bermbom heb ik 3,5 maand in coma gelegen. Ik ben recordhouder bij de bloedbank met 129 zakken bloed', zei hij op de eerste dag van de Vierdaagse. Van Dort doet voor het eerst mee in Nijmegen. Of hij volgend jaar van de partij is, weet hij niet. 'Ik heb gewoon één keer een kruisje willen halen.'

Het hek voor de Wedren was nog dicht toen Van Dort arriveerde. Dat gold ook voor het ponton bij Cuijk over de Maas. Een speedboot bracht Van Dort naar de overkant.

In Nijmegen zei hij tegen Richard van der Made: 'Ik reed in mijn eigen tempo. Ik ga zo nog een extra rondje doen langs de tribunes.'

De intocht van de 102e Vierdaagse is vandaag vanaf 14.00 uur rechtstreeks te zien op TV Gelderland. Mart Grol verzorgt het commentaar, de presentatie is in handen van Esther Stegeman en Harm Edens.