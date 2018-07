Terrasje pakken? Arnhem is net iets voordeliger dan Nijmegen

ARNHEM - Een terrasje pakken? In Arnhem betaal je er net even minder voor dan in Nijmegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse terrasonderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.

Medewerkers van het bureau bestelden in 21 grote plaatsen in Nederland een rondje van twee biertjes, twee fris, twee rosé en twee koffie. In Nijmegen moesten ze 22,25 euro betalen, in Arnhem stonden er twee dubbeltjes minder op de bon. Daarmee staat Nijmegen op de twaalfde plek van duurste terrassteden in Nederland, en Arnhem op de zestiende plek. In 2017 stond Nijmegen nog in de top tien van duurste steden.

Gemiddelde prijzen

Gemeten over heel Nederland kost hetzelfde rondje gemiddeld 22,64 euro. Dat Amsterdam de duurste terrasstad van Nederland is, verrast waarschijnlijk niemand. Daar moeten terrasbezoekers 25,10 euro afrekenen. De gemiddelde prijzen op een terras stegen dit jaar met 2,5 procent ten opzichte van vorig jaar. In Arnhem en Nijmegen zijn de prijsstijgingen te verwaarlozen.

Apeldoorn

Overigens staat ook Apeldoorn in het lijstje van de onderzoekers. Een rondje daar kost 21,60 euro en daarmee belandt Apeldoorn op de negentiende plek.