Deel dit artikel:











Auto volledig uitgebrand in Kilder Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink

KILDER - Een auto is donderdagavond volledig uitgebrand in Kilder, vlakbij Doetinchem. De brandweer had moeite om de auto te blussen.

Volgens een videocorrespondent had de brandweer een extra bluswagen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Mogelijk is de brandstoftank gaan lekken, waardoor het vuur zich kon verspreiden via de grond. Daarom is later geblust met schuim. Ook een andere auto en twee bomen hebben schade opgelopen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52