Asfalt kan tachtig graden worden, zout strooien als remedie

GELDERMALSEN - Met de huidige temperatuur kan het asfalt verhitten tot tachtig graden. Dat gaat de gemeente Geldermalsen tegen door zout te strooien.

"Met deze extreem droge en hete zomer strooien wij zout, om het asfalt te koelen", legt Lex Renders van de gemeente uit.

"Daarmee proberen we het asfalt op de plaats te houden en te voorkomen dat het aan de wielen gaat kleven. Er ontstaat een hoop schade aan het asfalt, dan worden er sporen ingereden en de slijtlaag wordt kapot gereden en daar komen dan steentjes vrij. Dat levert gevaarlijke situaties op. We zijn blij dat we nog zout over hebben van de winter. Drie jaar terug is het ook nog een keer gebeurd, maar dit is wel een hele uitzonderlijke periode."

Meer strooien dan in de winter

Er wordt zelfs meer gestrooid dan in de winter. "Ja, je ziet mensen soms schrikken", merkt Sjors Ballegooy. "Het komt er met aardig geweld uit. Wil dit het juiste effect hebben, dan moet het ook meer zijn. Je ziet op sommige plekken al dat het teer er doorheen komt, van die zwarte sporen. Zoals ik het nu inschat, moet het eens in de drie dagen gebeuren. En als het regent, spoelt het weg en moeten we opnieuw gaan strooien."