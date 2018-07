Dodelijk ongeval op provinciale weg bij Ulft

ULFT - Bij een ongeval op de Slingerparallel (N317) tussen Etten en Ulft is donderdagavond een persoon om het leven gekomen.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of er andere weggebruikers bij betrokken zijn.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen met daarin een mobiel medisch team, maar zij konden niets meer voor het slachtoffer doen.

De weg is in beide richtingen volledig afgesloten.