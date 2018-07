13-jarige Jipke rijdt als bijbaantje met ijskar rond

Jipke fietst nu met haar eigen ijskar door de straten van Hattem, vooral in de wijk waar ze zelf woont, verkoopt ze ijsjes. 'Ik woon nog maar net in Hattem en op deze manier leer ik ook nieuwe kinderen kennen', zegt ze.

Deze donderdagmiddag staat Jipke op het schoolplein van basisschool Het Palet. Daar staan de kinderen na schooltijd rijen dik voor haar kraam. Ze kan de drukte makkelijk aan: 'Het lijkt heel druk maar dat valt op zich wel mee. Dit ben ik wel gewend.'

Jipke aan het werk op het schoolplein in Hattem:

Jipke krijgt wel wat hulp en ook haar moeder is erbij. En dat is maar goed ook, want op de vraag hoeveel ze nu eigenlijk per ijsje verdient, heeft ze geen antwoord. 'Uhm, ik weet niet hoeveel dat ongeveer is. Mama doet het geld altijd', zegt ze. Ze schakelt uiteindelijk de hulp van haar moeder in. Die weet haar te vertellen dat ze ongeveer 35 cent per bolletje ijs overhoudt. En daar kan Jipke lekker met haar vriendinnen mee de stad in.