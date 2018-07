Brandweer Arnhem zoekt naar man in sloot

ARNHEM - De brandweer heeft donderdagavond met meerdere duikers gezocht naar een man die te water zou zijn geraakt in een sloot aan de Brabantweg in Arnhem.

Volgens meerdere getuigen zou een man rond 17.55 uur het water in gelopen zijn of er in gevallen. Omstanders belden 112, waarna de brandweer ter plaatse kwam.

De brandweer heeft met zes duikers tegelijk de sloot afgezocht, maar niemand in het water aangetroffen.