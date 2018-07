1225 uitvallers op derde dag Vierdaagse

42.529 lopers stonden vanochtend aan de start. Uiteindelijk hebben 41.304 wandelaars de finish op tijd gehaald. Dat betekent dat er 1225 uitvallers waren deze donderdag.

Een sfeerverslag van de Dag van Groesbeek:

Controleurs zorgen ervoor dat wandelaars van verschillende afstanden niet per ongeluk de verkeerde route nemen:

Vrijdag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Dan is het de Dag van Cuijk. Tussen 14.00 uur en 18.00 uur zenden we live de intocht van de Vierdaagse uit op TV Gelderland, Facebook, onze website en in de app.

