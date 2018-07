Duitse militairen Heumensoord helpen zwaargewonde fietser na aanrijding

MALDEN - Duitse militairen die op Kamp Heumensoord verblijven hebben woensdagavond assistentie verleend na een ernstig ongeval op de Molenweg in Groesbeek. Een fietser was rond middernacht gevallen en daarbij ernstig gewond geraakt.

De actie is het gesprek van de dag onder de militairen die meelopen in de Nijmeegse Vierdaagse. De militairen zijn nog behoorlijk onder de indruk van het ongeval, zegt luitenant-kolonel Oliver Arning van het Landeskommando Nordrhein-Westfalen (reservisten).

De militairen waren op weg naar Heumensoord toen ze de man op straat zagen liggen. Ze verleenden eerste hulp tot de hulpdiensten arriveerden. Daarna hebben de elf militairen gezorgd dat omstanders uit de buurt bleven, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Daarbij werd ook een mobiel medisch team met een traumahelikopter ingevlogen.

De fietser is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe de man op de fiets ten val is gekomen en hoe het slachtoffer het nu maakt.