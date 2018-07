Elburgse aanslagpleger (78) hoort een celstraf van 7 jaar tegen zich eisen

ELBURG - De 78-Jarige Adriaan B. uit Elburg heeft in de rechtbank in Almaar een gevangenisstraf van 7 jaar tegen zich horen eisen. Hij pleegde in januari een aanslag op zijn ex-schoondochter in Heerhugowaard.

B. pleegde de aanslag op 15 januari 2018 in Heerhugowaard. Hij belaagde de vrouw met een pistool en een mes in de tuin van haar woning. Hij schoot met een luchtdrukpistool in haar mond en stak verschillenden keren op haar in met een mes. Op een filmpje van een omwonende is te zien dat de vrouw zich met man en macht probeert te beschermen tegen de man.

'Heb het bloed weggehaald'

Medewerkers van de gemeente die in de buurt aan het werk waren gingen af op het gegil van de vrouw en overmeesterden de man. Hierdoor kon erger letsel worden voorkomen. Ook verschillende buurtbewoners waren getuigen van de brute daad. 'Ik ging mijn vuilnis wegbrengen en ik hoorde schoten, toen zag ik dat de man haar aan het neerschieten was. Ik heb haar meegenomen naar de tuin en daar is ze flauw gevallen en toen heb ik het bloed bij haar gezicht weggehaald', vertelde buurtbewoonster Melissa Leeuw destijds tegen NH Nieuws.

Ook Hans Schouten van de gemeentewerf Heerhugowaard sprak zich destijds uit over het incident waarbij zijn medewerkers te hulp schoten. 'Ze zijn er met z'n tweeën opgesprongen en hebben het mes en een pistool afgepakt. De een is op de man blijven zitten tot de politie kwam en de ander is met de vrouw meegelopen die gewond was. Die is verderop in elkaar gezakt. Het was wachten op de politie en de ambulance.'

Bekijk hier de beelden van de aanslag. De tekst gaat verder onder de video.

Scheiding niet verkroppen

De inmiddels 78-jarige kon het niet verkroppen hoe de scheiding van zijn zoon met de ex-schoondochter verliep. Volgens het Openbaar Ministerie is er daarom sprake van voorbedachte rade en daarom is hem poging tot moord ten laste gelegd. Verder wordt hij verdacht van smaad omdat hij zijn moordpoging in een brief heeft beschreven.

Zie ook: Man (77) steekt in op vrouw: plantsoenmedewerkers overmeesteren dader (NH Nieuws).