Gaslek door spijker in leiding

VORDEN - De brandweer is donderdagochtend uitgerukt voor een gaslek in een woning aan de Ruurloseweg in Vorden. Boosdoener? Een spijker.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

Bij het verwijderen van tapijt in de woning bleek dat er destijds een spijker dwars door de leiding was geslagen. Bij het lostrekken van het tapijt kwam de spijker mee en liep het gas uit leiding.



De bewoonster reageerde alert door de gaskraan dicht te draaien en buiten op de brandweer te wachten. Na metingen te hebben verricht werd de woning vrijgegeven. Een speciaal bedrijf zal de kapotte leiding moeten vervangen.