Doorstart voor Apple-opknapper Leapp

NIJMEGEN - Winkelketen Leapp maakt een doorstart. Het bedrijf, dat smartphones, laptops en tablets van het merk Apple opknapt, heeft een koper gevonden.

Leapp ging begin juni failliet. Investeerder Nobel Capital ziet brood in de verkoper van gebruikte en opgeknapte Apple-producten. Bij de doorstart worden de webwinkel en veertien van de zeventien Nederlandse winkels betrokken. De winkel in Nijmegen blijft open, die in Apeldoorn blijft gesloten.

Circa 100 van de 170 medewerkers behouden hun baan. Leapp belooft de aan klanten verstrekte garanties van vóór het faillissement te zullen respecteren.