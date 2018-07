Kickboksen populair door succes Rico Verhoeven

ARNHEM - Sinds het succes van Rico Verhoeven is kickboksen populair. Zo populair zelfs dat inmiddels zo'n 65.000 fanatiekelingen zich regelmatig al schoppend en slaand in het zweet werken. Maar de keiharde sport kan je meer bezorgen dan alleen een fit lijf, zeggen Arnhemse oud-wereldkampioenen.

Krista Fleming en Fred Royers zijn voormalig wereldkampioen kickboksen. Fleming verovert haar titel in 2007 met Royers als haar trainer. In de vorige eeuw is hij zelf wereldkampioen in verschillende vechtsporten. Zij zijn blij met de groei van de sport.

'Rico is echt een topatleet en een beter voorbeeld kunnen we niet hebben in onze Sport', zegt Fleming. Royers is niet verbaasd dat de sport zo populair is geworden. 'Het verbaast me alleen dat het zo lang heeft geduurd, omdat het zo'n leuke sport is.'

Maar het kickboksen kan je ook op een andere manier helpen. Fleming ging na haar wereldkampioenschap en een studie therapeut aan de slag. Daarbij gebruikt zij ook het kickboksen. 'Om kinderen te helpen zichzelf beter te leren kennen, sterker te worden, hun eigen grenzen te leren kennen en bewaken.'

Royers waarschuwt wel dat je dat niet in één lesje kunt overbrengen. 'Je hebt wel een half jaar nodig om een beetje te begrijpen waar het over gaat.'