29-jarige Nijmegenaar niet door misdrijf om het leven gekomen Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De 29-jarige man die woensdag in een woning aan de Lange Hezelstraat is gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat schrijft de politie op Twitter.

Familie trof de dode man woensdagavond aan in zijn eigen woning, waarop de politie uitvoerig forensisch onderzoek heeft uitgevoerd. Zie ook: Politie onderzoekt dood 29-jarige Nijmegenaar