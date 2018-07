Recordloper Bert van der Lans dacht aan opgeven maar is binnen

NIJMEGEN - Recordloper Bert van der Lans uit Nijmegen had het zwaarder dan ooit tijdens de derde dag van de Vierdaagse, maar hij is binnen.

Hij overwoog zelfs om het donderdag op te geven maar heeft tóch doorgezet, vertelt dochter Esther die dit jaar de 40 kilometer loopt. Bert loopt dit jaar voor de 71e keer mee, hij loopt de afstand van dertig kilometer.

'Ben zo trots op hem'

In Mook trof Bert een bevriende wandelaar. De twee zijn samen een stuk opgelopen tot aan Groesbeek. Daar heeft van der Lans flink uitgerust. Vanaf dat punt is hij samen met dochter Esther in een groepje naar Nijmegen gelopen, hij was rond 15.00 uur binnen. 'Ik ben zo trots op hem. Het is heel zwaar voor hem, ook metaal. Hij komt nu dingen tegen die hij nog nooit tegenkwam in al die jaren, het gaat niet zo makkelijk.'

Van der Lans gaat nu verder rusten en naar de fysiotherapeut. Esther: 'En dan hopelijk morgen starten en naar de Via Gladiola voor de 71e keer!'