Droogte houdt aan: 'Boeren zijn in oorlog met Moeder Natuur'

DREMPT - 'Ik probeer te redden wat er te redden valt', zegt akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle. 'Ik ben in oorlog met Moeder Natuur. Ik wil niet opgeven. Ik weet in mijn hoofd dat het geen zin heeft en dat ik sommige percelen moet opgeven, maar ik probeer het toch nog.'

Sloetjes is akkerbouwer in de Achterhoek. Hij verbouwt onder andere pootaardappelen, consumptieaardappelen, sperziebonen, erwten, schorseneren en zomergerst. In totaal heeft hij zo'n 450 hectare vol producten.

Koeien eten kuilvoer

Sloetjes is niet de enige agrariër die het moeilijk heeft. 'Akkerbouwers die aardappelen of bieten verbouwen hebben het allemaal moeilijk', zegt Henk Jolink van land- en tuinbouworganisatie LTO. 'Maar ook de maisvelden staan er beroerd bij. Dit is de tijd dat de maiskolf moet gaan groeien, maar daar heeft hij water voor nodig en dat is er niet.'

Luister hier naar Henk Jolink (de tekst loopt door onder de audio):

Ook de koeien krijgen ander voedsel voorgeschoteld. 'Er groeit geen gras meer in de wei en dus zijn we aangewezen op kuilvoer', legt Jolink uit. 'Maar je moet ook wel zo reëel zijn dat als we straks weer regen krijgen, dan gaat het gras ook weer groeien.' Daarnaast betekent dit ook dat er weinig koeien in de wei staan. De meeste boeren hebben de koeien weer op stal staan omdat er buiten niets te eten voor ze is.

Teleurstelling op teleurstelling

'Iedere dag loop ik weer tegen teleurstellingen aan', zegt Sloetjes. 'Elke dag als ik bij een veld kom heb ik de hoop dat het beregenen geholpen heeft, maar iedere dag moet ik weer een teleurstelling verwerken. Ik doe wat ik kan.. Voor Sloetjes is het frustrerend iedere dag weer die tegenslag. 'En dan heb ik het nog helemaal niet over de financiële gevolgen. Ik maak nu zoveel kosten en ik weet dat de opbrengsten minimaal zullen zijn.'

De aren van deze zomertarwe zijn maar half gevuld en de korrel is zeer fijn. Geschatte opbrenst: de helft van normaal. Foto: Bert Sloetjes