Bloedheet op Via Gladiola: 29 graden en geen wind Foto: ANP

NIJMEGEN - Het wordt vrijdag bij de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse heet. Op de Via Gladiola lopen de temperaturen in de middag op tot 28 of 29 graden. Er staat geen wind en er is amper bewolking.

In de ochtend is het nog prima wandelweer met 11 of 12 graden. Maar nog voor het middaguur lopen de temperaturen op tot 25 graden. En het wordt warmer en warmer. 'Dat is in het bosrijke gebied nog goed te doen, maar op de Via Gladiola wordt het echt warm', aldus Jordi Bloem van MeteoGroup. 'In de avond kan er nog wel een druppel regen vallen, maar daar hebben de wandelaars geen last van', vertelt Bloem.