De beken vallen droog; waterschap zet grote reddingsactie vissen op touw

EPE - Het is droog en dat betekent dat steeds meer watertjes, beken en plassen droog komen te staan. Het Waterschap Vallei en Veluwe gaat om die reden beschermde vissoorten redden.

Er wordt een deskundige ingeschakeld om de irits, beekprik en rivierdonderpad te redden. Het beschermen van deze soorten heeft prioriteit om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen, zegt het waterschap.

'Meteen aan de slag'

De vissen komen in de problemen doordat ze geïsoleerd raken in de poelen tussen droge beekdelen. Frans ter Maten van het waterschap: 'We zien nu al plekken waar deze poelen droog komen te liggen en de vissen naar lucht happen. Snel actie ondernemen is noodzakelijk en daarom gaan we vandaag nog aan de slag.'

Kaartje van de beken. Tekst loopt door onder foto.

Als eerste worden de vissen uit de Verloren Beek bij Epe gevangen en geplaatst in een geschikte leefomgeving - de Grift. Wanneer er dan weer regen valt en het peil van de beek stijgt, kunnen de vissen zichzelf over de beken verspreiden omdat de Grift daarmee in verbinding staat.

De situatie bij de Hierdense Beek wordt op dit moment in kaart gebracht. Eventueel gaat het waterschap ook daar de vissen redden.