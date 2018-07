Verkoop stadskantoor Wageningen werd wel heel duur, procedure moet over

WAGENINGEN - Er zijn fouten gemaakt bij de openbare verkoopprocedure van het stadskantoor aan het Olympiaplein in Wageningen. Ook zou er een behoorlijk prijskaartje aan de nieuwe bestemming van het gebouw hangen. Ook die zou voor rekening van de gemeente komen.

Bij de formulieren om te kunnen bieden op het pand, was een voorwaarde opgenomen die invloed kon hebben op het uiteindelijk uit te brengen bod. Het gemeentebestuur had juist besloten dat dit niet nodig was. De voorwaarde hield in dat de koper de financiering in een keer op orde moest hebben.

Invloed op bod

Een aantal biedende partijen heeft gebruik gemaakt van die voorwaarden, maar de anderen gingen uit van 'geen voorbehoud'. Zo'n voorbehoud kan invloed hebben op het uit te brengen bod. En daarom moet de procedure na de zomer opnieuw.

Ook wordt opnieuw gekeken naar de toekomstige bestemming van het gebouw. De hoogste bieder bleek namelijk een landelijke zorgaanbieder, die een doelgroep wil huisvesten die een fors beroep doet op het lokale WMO-budget. De gemeente heeft al te kampen met een financieel tekort op dat gebied, dat hiermee nog verder zal oplopen.

De gemeente zegt aan de ene kant de kwetsbare doelgroep graag te willen huisvesten, maar wil ook de tekorten terugdringen. Het bestuur van Wageningen heeft uiteindelijk gekozen om de procedure opnieuw te starten, met daarbij de voorwaarde dat de nieuwe functie van het gebouw geen zware wissel mag trekken op het budget voor het sociaal domein.

Alle biedende partijen zijn op de hoogte gesteld over de reden voor het stopzetten van de procedure.