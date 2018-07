Deel dit artikel:











Celstraffen en taakstraf voor drugslab in boerderij bij Neede Foto: GinoPress

NEEDE - Drie mannen zijn donderdag door de rechtbank Zutphen veroordeeld tot cel- en taakstraffen voor hun rol bij een drugslab dat in augustus vorig jaar in het Achterhoekse Noordijk (bij Neede) werd ontdekt. In het lab werd MDMA (de werkzame stof in XTC) en methamfetamine geproduceerd.

Een 55-jarige Belg en de 28-jarige hoofdbewoner van de boerderij in Neede is een gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd. Zij produceerden in en organiseerden het reilen en zeilen rond het drugslab. Een 21-jarige man uit Rietmolen (gemeente Berkelland) heeft hen daarbij geholpen. Hij moet daarvoor een werkstraf van 180 uur uitvoeren. Daarnaast hangt hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden boven het hoofd (met bijzondere voorwaarden) om herhaling te voorkomen. De partner van de 28-jarige hoofdbewoner wordt vrijgesproken. Er is niet genoeg bewijs voor haar aandeel in de zaak. Zie ook: Drugslab in Noordijk: twee aanhoudingen