Man in Rijswijk stierf natuurlijke dood

RIJSWIJK - De man die woensdagavond dood werd aangetroffen aan de Zandbergseweg in Rijswijk is een natuurlijke dood gestorven. De politie verricht geen verder onderzoek naar het overlijden van de man.

Woensdag werd het lichaam gevonden in het buitengebied van het dorpje in de Betuwe. In welke toestand dat gebeurde en wie de man vond is niet bekendgemaakt.

De politie rukte wel met meerdere auto's uit voor onderzoek en zette de straat voor een deel af. Inmiddels is geconstateerd dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie staakt dan ook haar verdere onderzoek.

