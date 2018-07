Automobilist komt om bij botsing met vrachtwagen in Lochem

LOCHEM - Op de N346 bij Lochem is donderdagmiddag een automobilist om het leven gekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het gaat om een 56-jarige man uit Giesbeek.

De man zat alleen in de auto. Het ongeluk gebeurde in een bocht. De vrachtauto en de auto liepen veel schade op. Hoe het met de chauffeur van de truck gaat is niet bekend.

Met een drone werden overzichtsfoto's van het ongeluk gemaakt. De weg zit volgens de ANWB nog altijd dicht.