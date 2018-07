Extreme droogte kost reeën het leven in waterbassin

RADIO KOOTWIJK - Door de extreme droogte zijn deze week twee reeën om het leven gekomen in het natuurgebied bij Radio Kootwijk. Een voorbijganger vond de dieren in twee koelwaterbakken. Daar waren ze in hun zoektocht naar water in verdronken. Het water stond lager dan normaal het geval is.

De voorbijganger, die vaker in het gebied komt, trof eerst een mannetje aan in een zogeheten noodbuffer. Even daarna vond hij in een ander waterbassin ook nog een vrouwtje. Beide dieren waren verdronken, omdat ze niet op eigen kracht uit het diepe bassin konden komen. Op Facebook zegt de man dat hij de dode dieren uit het bassin gehaald heeft om vervuiling van het water te voorkomen.

Normaal kunnen de reeën naast het waterbassin blijven staan en op die manier hun dorst lessen. Door de droogte van de laatste weken is er geen regenwater bij gekomen en zakte het waterpeil. De dieren konden dus moeilijker bij het water en zijn daardoor waarschijnlijk de bak in gevallen. Ze slaagden er niet in er zelfstandig uit te klimmen en vonden zo de verdrinkingsdood.

Uitzondering

Boswachter Bart Smit van Staatsbosbeheer Midden-Veluwe zegt dat de twee verdronken reeën brute pech hebben gehad. 'Er is een kilometer verderop een natuurlijke watervoorziening in Gerritsflesch. Daar weten de dieren altijd hun weg naartoe te vinden. Dit is geen plek waar de dieren normaal gesproken vaak komen.'

Het mannetje en vrouwtje die deze week verdronken, zijn vermoedelijk uit de richting geraakt in hun zoektocht naar water. 'Je houdt er geen rekening mee dat de dieren op zoek gaan naar een kunstmatig waterbassin. Dit is echt een uitzondering en ik denk dat het een gevolg is van de extreme droogte', zegt Smit.

Oplossing

De boswachter heeft ook meteen een oplossing bedacht, samen met de terreinbeheerder. 'We zorgen dat we een brede loopplank met een ruw oppervlak in het waterbassin leggen. De dieren blijven, als ze eenmaal in zo'n bassin terecht zijn gekomen, namelijk net zo lang rondjes zwemmen tot ze weer vaste grond onder hun voeten voelen. Via zo'n plank kunnen ze het bassin dan zelf verlaten.'

De loopplank. De tekst gaat verder onder de foto.

Direct melden

De man die de verdronken reeën aantrof haalde de dieren zelf uit het water en legde ze op een veilige plek neer. 'Daar kunnen ze geen kwaad. Ze zullen opgegeten worden door andere aaseters', zegt boswachter Smit, die benadrukt dat de man juist heeft gehandeld door de dieren uit het bassin te verwijderen. 'Al heb ik liever wel dat het rechtstreeks aan Staatsbosbeheer wordt gemeld. Dat geldt voor iedereen die een dood dier aantreft op een plek als deze. Laat het meteen weten aan de terreinbeheerder, want die weet hoe het dier veilig en verstandig weggehaald kan worden.'

Populatie

De dood van de twee reeën brengt de populatie rondom Radio Kootwijk niet in gevaar. 'Er komen er tientallen voor in de regio. De exacte aantallen weet ik niet, maar als ik op excursie ben zie ik met enige regelmaat reeën voorbijkomen', zegt boswachter Smit. 'Al blijft het natuurlijk treurig dat deze reebok en reegeit verdronken zijn.'