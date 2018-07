Voorbereiding De Graafschap wordt steeds meer belemmerd

DOETINCHEM - De voorbereiding van De Graafschap op het nieuwe seizoen wordt steeds meer belemmerd.

Nu staat ook de oefenwedstrijd tegen FC Groningen van komende dinsdag op de tocht. Het veld bij FC Winterswijk, waar het duel zou worden gespeeld, wordt door de aanhoudende droogte niet vrijgegeven door de gemeente. De club is nu op zoek naar een andere locatie, maar het zal niet meevallen om die op zo'n korte termijn te vinden en vervolgens toestemming te krijgen van de autoriteiten.

Afgelopen maandag moest De Graafschap al achter gesloten deuren oefenen tegen PAOK Saloniki (1-2) in Silvolde. En de wedstrijd van vrijdagavond op het trainingskamp in Epe tegen Cambuur wordt ook al besloten gespeeld. Een oefenduel op 3 augustus tegen MVV is ook al geannuleerd. "Het is om gek van te worden, de supporters zijn de dupe", reageerde trainer Henk de Jong onlangs al.

