Aalten moet 2 miljoen betalen voor onwettige belastingconstructie

AALTEN - De gemeente Aalten heeft in 2004 opdracht gegeven om twee nieuwe schoolgebouwen te laten bouwen. Tegen een kleine vergoeding zijn de gebouwen aan een stichting verkocht, waardoor er geen btw betaald hoefde te worden. De Hoge Raad heeft bepaald dat het een onwettige belastingconstructie is; de gemeente moet 2 miljoen euro betalen. 'Het kwam niet als een verrassing', zegt wethouder Ted Kok.

De belastingconstructie maakte het mogelijk om btw terug te vragen op de btw-aangifte, waardoor de gemeente Aalten extra geld zou overhouden. Kok (CDA) vertelt aan Omroep Gelderland dat de gemeente de constructie had opgezet om 'de kwaliteit van het onderwijs te verhogen'. De constructie wordt desondanks door de de Hoge Raad gezien als een onwettige belastingconstructie.

De uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam van 10 oktober 2010 stelt dat er sprake is van misbruik van recht en op vrijdag 6 juli heeft de Hoge Raad het arrest gewezen.

'Naheffing van 2 miljoen'

'We krijgen nu een aanklacht. Het is lastig om precies te noemen hoe hoog het bedrag is, maar we verwachten een naheffing van 2 miljoen euro', vertelt Kok. 'We hadden het liever ergens anders in gestopt, maar er is destijds al rekening mee gehouden op de begroting.'

De wethouder vertelt dat de gemeente al sinds de eerste uitspraak gestreden heeft tegen de aanklacht. 'We hebben bij het gerechtshof twee keer gelijk gekregen, maar uiteindelijk heeft de Hoge Raad toch besloten dat het gaat om misbruik van recht. Nu kunnen we niets meer doen, het gaat ook niet verder. We hebben geen keuze, we moeten wel betalen', aldus Kok.

'We wisten dat het fout kon gaan'

De reden dat de CDA'er het zo vervelend vindt, is omdat de Hoge Raad volgens hem geen argumenten heeft gebruik om de aanklacht te onderbouwen. Daarnaast klaagt de wethouder dat eenzelfde belastingconstructie in de gemeente Woerden wel is toegelaten. 'Daar mocht het wel, dus waarom mogen wij het niet?', vraagt Kok zich af.

Toen de scholen werden gebouwd, wist de gemeenteraad dat het goed of fout kon gaan; de raad kende de risico's. Daarom heeft de raad destijds al 2 miljoen euro vrijgemaakt voor een eventuele naheffing. 'Als we de constructie niet op deze manier hadden opgezet, dan waren we de 2 miljoen ook kwijt geweest. Dus of we hielden meer geld over, of we moesten het bedrag sowieso neertellen. Het kwam in ieder geval niet als een verrassing', legt Kok uit.

Hij claimt dat het geld dat de gemeente zou besparen, gebruikt zou worden voor onderhoud waardoor de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Aalten verbeterd kon worden. 'Als we nu een nieuwe school willen bouwen, dan moet dat uit het reservepotje', besluit Kok.