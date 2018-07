VIDEO: de A12 is op slot voor werkzaamheden

De snelweg wordt deels afgesloten vanwege groot onderhoud. Over een lengte van 8 kilometer wordt het asfalt vervangen en wordt er onderhoud gepleegd aan de viaducten op het traject. Voor de klus wordt maar liefst 16.000 ton nieuw asfalt gebruikt.

De plannen lagen er langer, maar Rijkswaterstaat heeft bewust gekozen om het werk uit te voeren in de zomervakantie. Zo kan het werk sneller worden uitgevoerd. Bijkomend nadeel is dat de hinder daardoor wel heviger is.

Kijk hier naar de reportage, de tekst gaat verder onder de video.

Langere reistijden

Logisch gevolg van de werkzaamheden is dat weggebruikers er last van zullen hebben. Rijkswaterstaat waarschuwt alvast voor langere reistijden voor weggebruikers die het traject tussen Waterberg en Grijsoord richting Utrecht passeren. Wie vanuit het noorden komt en via de A50 naar het zuiden wil krijgt het nadrukkelijke advies een andere route te kiezen. Via de A28, de A27 en de A2 reizen is daarbij een optie.

De A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.

Weer open op 6 augustus

Op maandag 6 augustus kunnen weggebruikers de A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord in de richting van Utrecht weer passeren.

Rijkswaterstaat heeft een overzicht gemaakt met meer informatie over de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes. Ook laat men zien hoe bekende toeristische plekken als Burgers' Zoo, Nationaal Museum de Hoge Veluwe en het Kröller-Möller Museum bereikt kunnen worden, evenals de ziekenhuizen in Ede en Arnhem.

