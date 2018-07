Jagersvereniging: vrijwillige BOA's opleiden voor aanpak criminaliteit buitengebied

HEMMEN - Er moeten meer Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) komen om de toenemende criminaliteit in natuurgebieden en op het platteland aan te pakken. Dat vindt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), die daaraan een bijdrage wil leveren door 20 tot 30 vrijwillige BOA's op te leiden en in te zetten.

Van wietplantages, synthetische drugslabs en dumpingen van drugsafval tot stroperij: de criminaliteit in het buitengebied is toegenomen volgens de KNJV, vooral in het Rivierengebied. Dat heeft volgens Ger van Hout van de KNJV last van het waterbedeffect: doordat in Brabant en Limburg strenger gehandhaafd wordt, heeft de criminaliteit zich verplaatst naar het Rivierengebied. Verder is Gelderland volgens Van Hout van oudsher een provincie waar meer stroperij voor komt.

'Meer BOA's hard nodig'

De politie trekt zich steeds verder terug uit het buitengebied, waardoor de BOA's er de belangrijkste oren en ogen vormen. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) wil dan ook dat er meer BOA's bij komen. 'Het kan niet met de bestaande capaciteit', zegt Ger van Hout van de KNJV. 'We hebben de provincie voorgesteld om in samenwerking met de Wild Beheer Eenheden vrijwillige BOA's op te leiden en in te gaan zetten.'

Natuurbeheerders, politie, gemeenten en provincie werken aan een plan van aanpak om het toezicht in de natuur en op het platteland te verbeteren. Zo wordt er gekeken of er meer groene BOA's kunnen worden ingezet. Volgens Ger van Hout is het aanbod van de Jagersvereniging een aanvulling hierop. Gedeputeerde Peter Drenth staat niet onwelwillend tegenover het voorstel en wil het meenemen als optie.

Hoe zit het met de bevoegdheden?

Dan is het nog de vraag hoe het met de bevoegdheden van een BOA zit. Opsporingsactiviteiten zoals (drugs)afvaldumping of stroperij vallen namelijk onder verantwoordelijkheid van de politie. De KNJV en de Wild Beheer Eenheden willen in ieder geval haar BOA's volledig bewapend en met portofoon op pad sturen.