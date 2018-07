ANWB: mijd vrijdag snelwegen rond Nijmegen

NIJMEGEN - Mijd de A15, A50 en A325 naar Nijmegen vrijdag en neem bij voorkeur de trein. Dat dringende advies doet de ANWB. Op de laatste dag van de Vierdaagse zal het, net als in voorgaande jaren, weer een drukte van belang worden in en om de stad.

René Passet van de ANWB zegt dat op de slotdag van de Vierdaagse standaard lange files ontstaan op de wegen richting Nijmegen. Mensen trekken naar de Via Gladiola om de lopers aan te moedigen. Daarbij zijn er de Vierdaagsefeesten. 'Na de ochtendspits zien wij dat het op de A15, de A50, de A325 en in mindere mate de A326 steeds drukker wordt', zegt Passet.

Zuid- of oostkant

Of het even druk wordt als vorig jaar is de vraag. Toen waren er wegwerkzaamheden aan de A50 en die zijn er dit jaar niet. Toch raadt Passet aan de bovengenoemde wegen te mijden. Wie echt met de auto moet, kan beter via de zuid- of de oostkant (dus via het binnenveld of Duitsland) de stad binnenrijden.

Als extra tip geeft Passet: 'Kijk voor vertrek op ANWB.nl, je TomTom of apps zoals Google Maps en Waze, zodat je kunt zien waar de files staan.' Wie echt niet in de file wil staan, kan het beste de trein pakken. De NS zet extra treinen in en geeft korting aan reizigers die tijdens de Vierdaagse de trein pakken.