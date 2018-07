Berkelschippers zetten vraagtekens bij verplichting vaarbewijs

Een zacht briesje, Hollandse wolken die aan de strakblauwe lucht verschijnen en de prachtige natuur. Het zijn de ingrediënten voor een tochtje met de Berkelzomp over de Berkel bij Almen. Berkelschipper van vandaag: Annemiek Dijksman.

Ze is één van de vijf vrouwelijke schippers. 'Ik heb geen idee waarom vrouwen dit niet willen. Misschien zijn ze angstig voor de grootte van de boot. Ik weet het niet. Maar het is heel erg leuk hoor.'

Foto: Omroep Gelderland

We varen langs het schilderachtige Almen. Op de oever staat een schilder die van het tafereel een schilderij maakt. De zomp is een replica van de vroegere Berkelzomp. De schippers laten de vroegere handelsvaart op de Berkel tussen Billerbeck in Duitsland en Zutphen herleven.

Meer vrouwen aan het roer

'Het is genieten hoor, maar het is ook hard werken.' De Berkel is een paar jaar geleden aangepakt. De rechte lijnen zijn vervangen door bochten. 'En dat betekent dat het voor mij wel lastiger geworden is. Ik moet nu echt goed opletten, want sommige stukken zijn echt ondiep. Ik oriënteer me op punten in het landschap.'

Enthousiastelingen zoals Annemiek zijn meer dan welkom bij Stichting De Berkelzomp. 'Het zou mooi zijn als we meer vrouwelijke schippers hebben', zegt Bertil van Lith. Hij is voorzitter van de Stichting de Berkelzomp.

Vaarbewijs verplicht

Zo'n 90 Berkelschippers varen toeristen rond in oude zompen in Almen, Eibergen, Borculo en Lochem. Nieuwe wet- en regelgeving verplichten de Berkelschippers een vaarbewijs te halen. 'We hebben gesprekken gevoerd met de inspectie voor een ontheffing, maar dat ligt nu stil omdat ze toch echt willen dat ook wij vaarbewijzen hebben', legt Van Lith uit.

Hij zet vraagtekens bij de verplichting. 'Kijk het is goed hoor, maar onze zomp vaart niet hard en is geen 15 meter. De enige reden waarom wij een vaarbewijs moeten hebben is omdat we groepen mensen vervoeren. Maar hier op de Berkel vaart niets. Misschien een keer een kano, maar motorboten mogen hier absoluut niet komen.'

Niet iedereen wil studeren

'Het is een aardige studie', vertelt Annemiek Dijksman. 'We zien in de praktijk dat het mogelijk is een vaarbewijs te halen, maar we hebben gewoon ook echt oudere schippers die het niet meer willen', zegt Van Lith.

Hoe de toekomst eruit ziet? Stichting de Berkelzomp kan nu nog profiteren van de babyboomers. 'Heel veel mensen willen na hun werkzame leven iets leuks doen, maar over tien jaar is de situatie anders. Hoe het er dan uit ziet?' vraagt Van Lith zich hardop af. 'Maar aan de andere kant als ik zie hoeveel mensen er enthousiast zijn om schipper te worden, dan moet het over tien jaar toch mogelijk zijn om Berkelschippers te hebben mét een vaarbewijs?'