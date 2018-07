Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Arnhem Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag door brand verwoest in de Doctor A. Kuyperstraat in Arnhem.

Rond 4.45 uur hoorde een man twee doffe klappen. Toen hij naar buiten keek, zag hij dat een voorband van de auto van zijn zoon in brand stond. Hij belde 112 en maakte zijn zoon wakker, die probeerde de brand te blussen. Toen de brandweer aankwam, stond de wagen volledig in lichterlaaie. Er is weinig van over. De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52