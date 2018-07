Er zijn minder boeren in Gelderland, maar wie doorgaat kiest vaker voor biologisch

In 2017 telde Gelderland ruim 9000 boeren. Dat aantal daalde met anderhalf procent ten opzichte van 2016. Waar dat door komt wordt niet duidelijk uit de cijfers van het CBS. Boeren kunnen met pensioen zijn gegaan, een faillissement hebben meegemaakt of gekozen hebben voor een ander bestaan. Zij die het boerenbestaan voortzetten, kiezen er in ieder geval vaker voor de traditionele landbouw in te ruilen voor een biologisch bestaan.

Forse toename

In de sectoren akkerbouwgroenten (+50%), grasland (+11%), aardappelen (+36%) en tuinbouw (+11%) zijn stijgingen te zien in het aantal boeren dat de gangbare landbouw heeft ingeruild voor de biologische landbouw.

Ook de boeren die dieren houden, kiezen vaker voor een bedrijfsvoering die dier- en milieuvriendelijker is. Het aantal biologische agrariërs met rundvee (+5%), melkvee (+7%), kippen (+8%) en varkens (+28,2%) en kippen (+8%) is toegenomen. Alleen in de rundvleesproductie (-10%) is het aantal biologische boeren gedaald.

De biologische veestapel in Gelderland groeide met 9,1% naar bijna 1,6 miljoen dieren.

Biologisch vlees bij een supermarkt in Culemborg. Foto: ANP

Nog in omschakeling

De cijfers in Gelderland liggen in lijn met die in heel Nederland. Er is ook een groot aantal bedrijven dat nog bezig is de omschakeling te maken van de conventionele landbouw naar de biologische variant. In Gelderland waren dat er in 2017 in totaal 152.

Strengere regels

Biologische bedrijfsvoering is gekoppeld aan strengere eisen voor het verbouwen van gewassen en het houden van dieren. Groenten worden bijvoorbeeld bescheidener of zelfs niet behandeld met bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dieren op een biologische boerderij hebben op hun beurt meer leef- en bewegingsruimte, eten zelf alleen biologisch voer en krijgen geen groeihormonen of antibiotica toegediend.