Vitesse in Europa League tegen de club van Hagi, Viitorul

ARNHEM - Vitesse krijgt volgende week een pittige tegenstander in de Europa League: het Roemeense Viitorul.

De ploeg uit Constanta rekende over twee wedstrijden af met Racing Union Luxemburg. Vorige week werd de uitwedstrijd al met 2-0 gewonnen. In Roemenië bleef het 0-0.

Viitorul zit enorm in de lift sinds Gheorghe Hagi zich met de club bemoeit. De beste Roemeense voetballer aller tijden, die uitblonk op de WK's van 1990 en 1994 en speelde voor onder meer Steaua Boekarest, Real Madrid en Barcelona, nam in 2009 de rechten van CSO Ovidiu over en de naam werd veranderd in FC Viitorul Constanta. Er werd een talentenacademie gevormd en in de loop der jaren klom de club steeds verder op. In 2016 haalde de club voor het eerst Europees voetbal, maar was kansloos tegen het Belgische AA Gent.

Zoon van Hagi

In 2017 werd de landstitel veroverd en afgelopen seizoen einde Viitorul als vierde. Gheorghe Hagi is de trainer en zijn zoon Ianis Hagi is de belangrijkste speler. Hij is pas 19 jaar en al aanvoerder en spelverdeler. Hagi junior kwam ook al even uit voor het Italiaanse Fiorentina, maar daar wist hij niet echt door te breken en dus keerde hij terug naar de club van zijn vader. Maar mogelijk ontbreekt de sterspeler, want hij kreeg in beide wedstrijden tegen Racing een gele kaart en dat is normaliter een schorsing.

Twee Nederlanders

Viitorul heeft ook twee Nederlander in de selectie: Bradley de Nooijer, de zoon van Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer en Mailson Lima, een voormalige speler van FC Dordrecht en Fortuna Sittard. De Roemeense competitie begint dit weekend al. Viitorul opent thuis tegen Dunarea Calarasi.