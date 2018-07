Deel dit artikel:











Volgende week hittegolf in Gelderland Foto: Pexels

ARNHEM - Het is al wekenlang zonnig en warm, maar het kan natuurlijk altijd nog warmer. Volgende week is het zover: Margot Ribberink van MeteoGroup verwacht in Gelderland een hittegolf.

Voor de goede orde: dan moet het vijf dagen achtereen 25 graden of meer zijn, met drie dagen lang 30 graden of meer (tropisch). 'Nóg warmer dan 31 verwacht ik niet' Deze week lukt het nog niet met die tropische temperaturen, maar vanaf komende dinsdag wel. 'Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wordt het 30 of 31 graden. Nóg warmer verwacht ik niet', zegt Ribberink, die denkt dat er in heel Gelderland een hittegolf zal zijn. 'Misschien met uitzondering van de Randmeren.' Deze donderdag wordt het, na een zwoele nacht met 16 à 17 graden, 27 à 28 graden met zon en stapelwolken. Er staat nauwelijks wind. De komende nacht wordt het een graad of 14. Daarna stijgt het kwik naar het 28 à 29 graden, in het weekeinde is het enkele graden koeler. Luister hier naar Margot Ribberink Zie ook: Meer over het weer Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52