Politie onderzoekt dood 29-jarige Nijmegenaar

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen is woensdag een onderzoek begonnen naar de dood van een 29-jarige man uit Nijmegen. Zijn lichaam werd gevonden in een woning aan de Lange Hezelstraat in het centrum van de stad.

Familie trof de dode man woensdagavond aan in zijn eigen woning. De politie is ter plaatse bezig met forensisch onderzoek, aldus een politiewoordvoerster.