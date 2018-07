Deel dit artikel:











Van Agt wil graag getuigen over treinkaping De Punt Foto: ANP

NIJMEGEN - Oud-premier Dries van Agt uit Nijmegen wil graag getuigen in het proces over de beëindiging van de treinkaping in het Drentse De Punt, in 1977.

'Ik hoop bijna dat ik word opgeroepen. Dan zal ik vertellen hoe de waarheid is', zei de voormalig minister-president in het radioprogramma Dit is de Dag met Tijs van den Brink. Van Agt gaf als minister van Justitie de opdracht tot de beëindiging van de gijzeling, waarbij acht mensen omkwamen. In een proces tegen de Staat probeert advocaat Liesbeth Zegveld namens de nabestaanden van twee doodgeschoten treinkapers te achterhalen wat er precies is gebeurd en of er een instructie was om alle kapers te doden. Draai om de oren Volgens Zegveld heeft Van Agt tegen de mariniers gezegd dat de kapers de bevrijdingsactie niet mochten overleven. 'U zou de opdracht hebben gegeven: schiet ze allemaal maar neer, klopt dat?', vroeg Van den Brink aan Van Agt. 'Nee natuurlijk niet. Als u niet zo'n aardige man was, zou ik u een draai om de oren geven', reageert hij. Van Agt noemt het verbijsterend dat hij samen met andere kabinetsleden in staat zou zijn om zo'n bevel te geven. 'Ik ervaar de vraag bijna als beledigend. Het idee dat we tot zulke besluiten zouden kunnen komen.' Volgende week woensdag beslist de rechter of er meer informatie nodig is en er mogelijk nieuwe getuigen opgeroepen moeten worden.