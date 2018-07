Negen minuten 'blessuretijd' voor langzame lopers Vierdaagse

NIJMEGEN - De lopers van de Nijmeegse Vierdaagse mochten vandaag precies negen minuten langer doorlopen. Officieel zijn de tafeltjes voor het uitchecken om stipt 17.00 uur gesloten, maar door oponthoud in het centrum van Nijmegen besloot de organisatie met de hand over het hart te strijken.

'Er was een opstopping in het centrum door festiviteiten van Roze Woensdag', vertelt marsleider Henny Sackers tegen Omroep Gelderland. 'Met camera's hebben we in de gaten gehouden hoe lang dat duurde. We hebben daarna bij de finish een marge aangehouden van negen minuten. Het is een wandelevenement, we willen niet dat iemand de dupe is van de festiviteiten.'

Aangemoedigd door een grote groep toeschouwers maakte een aantal wandelaars dankbaar gebruik van de extra tijd. 'Ik heb 4,5 uur vastgezeten bij een EHBO-post', vertelt een van de geluksvogels. 'Ik dacht echt: het is game over. Ik ben hier hartstikke dankbaar voor.'

Hij mag zich opmaken voor de dag van Groesbeek, die morgen op het programma staat.

Verslaggever Richard van der Made ving de gelukkigen op bij de finish:

Scanners weggehaald

Gisteren was de organisatie niet zo soepel. Een aantal wandelaars kwam niet op tijd binnen, onder wie een oudere man die werd ondersteund door zijn dochters. 'En dan moeten we hard zijn', vertelde een medewerker. 'We kunnen niet anders, want om precies vijf uur worden onze scanners weggehaald. Dan kunnen we niemand meer helpen. Vijf uur is vijf uur bij de organisatie.'

Vandaag gooiden 1344 deelnemers het bijltje erbij neer. Dat betekent dat er nog 42.529 lopers over zijn. Het aantal uitvallers op de tweede dag ligt lager dan vorig jaar. Toen stopten op woensdag 1525 deelnemers met de wandeltocht.

