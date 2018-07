Sanne Keizer plaatst zich voor de volgende ronde EK

APELDOORN - Beachvolleybalster Sanne Keizer uit Doetinchem heeft zich met haar speelpartner Madelein Meppelink geplaatst voor de volgende ronde van het EK.

In Rotterdam versloegen ze het als tweede geplaatste Tsjechische tweetal Hermanova/Slukova in twee sets (21-15 21-16).

Eerder op de dag verloren Keizer en Meppelink hun tweede duel in de poulefase van een Frans koppel, maar dankzij hun overwinning in de wedstrijd van dinsdag hebben ze genoeg punten om in het toernooi te blijven.

Keizer en Meppelink vormen dit jaar voor het eerst een koppel.

Zie ook: Vliegende start Sanne Keizer op EK