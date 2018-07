Deel dit artikel:











Dode man gevonden in Rijswijk Marco van Deick/Persbureau Heitink

RIJSWIJK - In het buitengebied van het dorpje Rijswijk in de Betuwe is woensdagavond een lichaam gevonden. Dat meldt de politie.

Het gaat om een man, maar zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Het lichaam werd gevonden aan de Zandbergseweg. Een deel van de straat is afgezet. De politie is met meerdere auto's ter plekke voor onderzoek. Een forensisch team zou onderweg zijn. Het onderzoek moet volgens een politiewoordvoerster meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak. Meer informatie kan de politie nog niet geven. Later meer. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52