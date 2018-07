Buren gedoogt fruitplukkers op eigen terrein, maar wel met rookmelder en koelkast

MAURIK - Officieel mag het niet, maar omdat het toch gebeurt, dan maar liever veilig. De gemeente Buren komt met een gedoogbeleid rond buitenlandse fruitplukkers die op het terrein van hun tijdelijke baas overnachten. Het is een proef samen met de Nederlandse Fruittelers Organisatie.

Fruittelers hebben vijf tot zes weken per jaar een groep plukkers nodig, die vaak uit buitenland worden gehaald. Die plukkers slapen in veel gevallen op het terrein van de fruitboer, in een keet, aanbouw of schuur. Vanuit het bestemmingsplan mag het vaak niet, maar het gebeurt toch.

Tijd voor een plan waar fruittelers, fruitplukkers en de gemeente beter van worden, vindt de gemeente Buren. Het bestemmingsplan wordt tijdelijk achterwege gelaten, maar er wordt tijdens de proef wel gecontroleerd hoe het staat met de huisvesting van de fruitplukkers.

Kookplaat met vier pitten

Het onderkomen moet voldoen aan allerlei veiligheidseisen. Zo moeten er een rookmelder en een brandblusser hangen, maar er een koelkast en kookplaat met vier pitten zijn eveneens verplicht.

De gemeente wil met de proef voorkomen dat buitenlandse fruitplukkers in krotten moeten overnachten. De ervaring is dat de fruittelers het best wel netjes doen, zegt Jan Willem Bol van de gemeente. 'Maar iedere overtreding is er een teveel.'

Dronken Pool

Ondernemers moeten door de regels hun werknemers goed registreren. Bol: 'Vorig jaar was hier een dronken Pool de sloot ingefietst. We waren dagen bezig om uit te vinden wie hij nou eigenlijk was.'

De controles worden gedaan door de Veiligheidsregio en de omgevingsdienst Rivierenland. Een fruitteler die een lichte overtreding begaat, krijgt een waarschuwing en moet de huisvesting aanpassen. Bij fruittelers die zwaar de fout ingaan stopt het gedogen en wordt er gehandhaafd, aldus de gemeente.

Andere gemeenten in het Rivierengebied hebben vergelijkbare oplossingen voor het huisvestingsprobleem. In Zaltbommel mogen seizoensarbeiders eveneens op het terrein van de fruitteler overnachten. Er loopt daar een proef van vijf jaar.

