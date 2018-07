Moet de nieuwe CvdK actief zijn op sociale media? Jij mag het zeggen

De commissaris van de Koning is de hoogste provinciale ambtenaar. De provincie geeft Gelderlanders de mogelijkheid om mee te denken over de opvolger van Cornielje. Op Forum Gelderland staan acht vragen over de toekomstige commissaris. De antwoorden op die vragen helpen de provincie bij het opstellen van een profielschets.

Moet de nieuwe ambtenaar bijvoorbeeld een achtergrond in de overheid of in het bedrijfsleven hebben? En moet het iemand zijn die actief is op sociale media? Moet hij of zij uit Gelderland komen? De vragenlijst biedt ook ruimte voor eigen ideeën over de nieuwe commissaris van de Koning.

Clemens Cornielje, de huidige Gelderse commissaris van de Koning (tekst gaat verder onder de foto)

Clemens Cornielje - Foto: Omroep Gelderland

Vacature

Het invullen van de vragenlijst kan tot maandag 20 augustus. Vervolgens stellen Provinciale Staten op woensdag 3 oktober de definitieve profielschets vast. Belangstellenden voor de baan kunnen kort daarna reageren op de vacature.