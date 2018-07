Deel dit artikel:











Kijk hier: Wandelaars op weg naar de heuvels Foto: ANP

NIJMEGEN - De derde dag, is de dag van de heuvels van Groesbeek. Wie nog in de race is, kan het Vierdaagsekruisje bijna ruiken want de wandelaars zijn inmiddels over de helft.

Omroep Gelderland zond tussen 7.00 en 8.00 uur een ochtendshow uit. We staan op met de wandelaars en kijken hoe het de wandelaars vergaat. De uitzending is hier terug te kijken.