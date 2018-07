Café Heideroosje in Nijmegen terecht gesloten, oordeelt de rechter

NIJMEGEN - Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft café Heideroosje terecht gesloten. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de eigenares.

In het café werden bij een inval eerder dit jaar zeven mensen aangehouden die cocaïne bij zich hadden. Burgemeester Bruls besloot dat de zaak een jaar op slot moest. Volgens hem wordt de openbare orde bedreigd en rechter geeft hem daarin gelijk.

Eigenares Willy Leenders zei eerder dat de sluiting het einde betekent voor haar café. Ze is bang dat ze failliet gaat. 'In die elf jaar heb ik nooit bericht gehad dat er hier iets verkeerd was', zei ze zondag tegen Omroep Gelderland. 'Hadden ze dat maar wel gedaan, dan had ik antwoord kunnen geven. Denkt u nou echt dat ik een biljartvereniging, een dartvereniging en zelfs een bloemschikcursus hier had, terwijl er hier drugs gedeald werd? Never nooit niet.'

NEC-supporters roeren zich

Het café is populair bij een groep supporters van NEC, die zondagavond met een spandoek aan de Waalbrug lieten weten dat ze het niet eens zijn met de beslissing van de burgemeester.

Op het doek, dat later in brand werd gestoken, stond de tekst 'Bruls rot op'. 'Omdat hier één persoon zou hebben gedeald, is een 68-jarige hardwerkende vrouw de dupe en gaat zij failliet', liet de harde kern van NEC (HKN) weten over Heideroosje.

Reactie burgemeester Bruls

'Goed om te horen dat een onafhankelijke rechter besluit dat mijn beslissing terecht is geweest. Sluiting van een lokaal is geen geringe maatregel. Voor de vijfde keer in de laatste vier jaar pas ik dit nu toe vanwege deze feiten en steeds heeft een onafhankelijke rechter mijn besluiten getoetst en juist bevonden.'

