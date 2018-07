Brandweer zorgt dat beachvolleyballers hun voeten niet branden

APELDOORN - De organisatie van het EK beachvolleybal heeft de brandweer ingeschakeld om het speelveld in Apeldoorn koel te houden. Door de warmte kan het zand zo opwarmen dat de spelers hun voeten branden.

'Het zand wordt echt ontzettend heet', vertelt woordvoerder van de brandweer Robert Spijkerman. 'Zeker als de volleyballers stilstaan, dan is het echt niet te doen voor ze. Door eventjes de sproeier over het veld te halen, is het een stuk koeler en verdraagzamer voor de spelers.'

De kraan wordt niet te lang opengedraaid, want anders ontstaat een modderpoel.

Klein beetje maakt groot verschil

'We hebben al meerdere reacties gehad op onder andere social media waar mensen vragen: moeten we juist nu niet zuinig zijn met water? En dat is zeker zo, maar ook wij blijven zuinig doen. We gebruiken niet meer dan we nodig hebben en met een klein beetje kunnen we al een groot verschil maken', besluit Spijkerman.