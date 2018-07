Code geel wegens droogte: waterschap waarschuwt boeren

ARNHEM - In het hele land geldt sinds woensdag code geel wegens een dreigend tekort aan water. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het waterschap Vallei en Veluwe waarschuwt boeren zich te houden aan het eerder ingestelde verbod om land te besproeien met water uit meren, sloten en beken.

Er is door het warme weer in het hele land veel vraag naar water, maar met name de Rijn bij Tolkamer voert fors minder water aan dan normaal. Naar verwachting daalt die aanvoer de komende twee weken nog verder. Ook valt er te weinig neerslag. Sinds 1976 was het in ons land niet zo droog.

Het eerder aangekondigde sproeiverbod in grote delen van Nederland, waaronder Gelderland, blijft daarom nog gewoon kracht.

Veluwe en Achterhoek

De problemen zijn in Gelderland het grootst op de Veluwe en in de Achterhoek, omdat die gebieden helemaal afhankelijk zijn van regenwater. Er zijn daar geen rivieren die voor meer water zorgen. Ook blijkt dat het waterpeil in de Veluwse randmeren te wensen overlaat.

Het Waterschap Vallei en Veluwe constateert dat ondanks de droogte niet alle boeren zich houden aan het verbod om het land te besproeien. Het waterschap gaat om die reden met onmiddellijke ingang strenger controleren en boetes uitdelen. Ook het Waterschap Rijn en IJssel voert controles uit. Bij een overtreding kan de boete oplopen tot 2.000 euro.

Schade aan natuur

Volgens Frans ter Maten, heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe, kan de natuur grote schade oplopen als boeren het verbod aan hun laars lappen. Dieren en planten hebben het nu al lastig door de lage waterstanden in sloten en beken. 'Als mensen daar ook nog eens water uit wegpompen is de kans op sterfte erg groot. Dat willen we voorkomen, want schade aan de natuur is niet zomaar hersteld. Dat is een proces dat maanden en misschien wel jaren duurt', aldus Ter Maten.

De kwaliteit van het zwemwater is op de meeste plekken nog in orde, maar er zijn uitzonderingen.

Irritaties door blauwalg

In Gelderland is in de Bisonbaai in Ooij en in het Blauwe Meer in Dinxperlo sprake van blauwalg. Zwemmen kan daar leiden tot huidirritaties of maag- en darmklachten.

