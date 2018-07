Zomerschool vol taal voor kinderen van immigranten

Leraar Fred houdt een papier omhoog met letters erop. De bedoeling van de opdracht is dat de kinderen de eerste letter van hun voor- en achternaam leren schrijven, maar Fred laat ze niet aan hun lot over. 'Als je er niet uitkomt roep je gewoon: "Fred! Help!", en dan kom ik jullie helpen.'

Taalbarrière

'Veel gezinnen spreken op de school Nederlands, maar in de thuissituatie spreken ze weer hun eigen taal. Dat willen we voorkomen,' aldus projectleider Marius-Jan Breugem.

Lerares Aileen van Zomeren ziet het nut van de zomerschool in de dagelijkse praktijk. 'Je komt kinderen tegen die opeens in een klas gezet worden terwijl Nederlands niet hun taal is. Je ziet dan dat ze gaan zoeken naar hun eigen woorden en hun eigen taal. Doordat ze deze zomerschool hebben zie je dat de taal gewoon beter ontwikkelt. Je ziet de vooruitgang. Als je de vergelijking maakt tussen gisteren en vandaag, dan is dat al een heel groot verschil.'

Voor de kinderen uit het Midden-Oosten en Afrika speelt ook de logica in de taal een grote rol. 'Heel simpel, het Arabische alfabet werkt anders,' legt Marius-Jan Breugem uit. Ook de opbouw van zinnen werkt heel anders omdat van links naar rechts lezen niet gebruikelijk is. Het blijkt wel dat de kinderen graag willen leren, want in het lokaal van de zomerschool hangt een indrukwekkende stilte.

'Dat moet je niet met Nederlandse kinderen proberen', vertelt Aileen. 'Deze kinderen zijn rustig en echt gemotiveerd om te leren.'

'Van andere gemeenten horen we ook dat zij activiteiten organiseren met de ouders van allochtone kinderen. Dat is misschien iets voor volgend jaar,' zegt wethouder Ineke Knuiman van Onderwijs.