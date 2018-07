Oorzaak verwoestende brand Nunspeet niet meer te achterhalen

NUNSPEET - De oorzaak van de brand bij Stella Fietsen in Nunspeet is niet meer te achterhalen, zegt de brandweer. Dat komt onder meer doordat het pand door kranen uit elkaar is gehaald om alles goed te kunnen nablussen.

Ook door de hevigheid van de brand en de grootte van het magazijn is het lastig om uit te vinden wat de brand op 11 juli heeft veroorzaakt. De brandweer gaat er niet vanuit dat het vuur is aangestoken.

Gevaarlijke stoffen

De brand woedde in een opslag van Stella Fietsen, een fabrikant van e-bikes. In de opslag lagen duizenden accu's voor elektrische fietsen. Dat maakte het blussen lastig.

Door de accu's kwamen gevaarlijke stoffen in de lucht terecht. Burgemeester Van de Weerd besloot daarop dat bijna driehonderd mensen voor de zekerheid hun huis uit moesten. Na een nacht konden ze weer terug.

Gekoeld in water

Zowel de gemeente als de brandweer hadden aanvankelijk geen idee dat er bijna 6000 losse accu's in het pand lagen. Ook stonden er ruim 1300 elektrische fietsen, met de accu er nog in. De accu's worden nog steeds gekoeld in containers met water. De gemeente en Stella Fietsen moeten ervoor zorgen dat de apparaten worden opgeruimd.

Burgemeester Van de Weerd zei na de brand dat hij een landelijk onderzoek wil naar de opslag van accu's.

Opruimen accu's en restanten

Volgens de gemeente wordt er geprobeerd zo snel als mogelijk alle restanten van de brand op te ruimen. Volgens de woordvoerder van de gemeente zijn er afgelopen dagen de nodige voorbereidingen getroffen voor het opruimen, maar moeten de accu's naar een specialistisch bedrijf gebracht worden. Bovendien heeft de Inspectie nog geen toestemming gegeven om de accu's over de openbare weg te vervoeren.

Wanneer er precies begonnen kan worden met het opruimen weet de woordvoerder niet: 'We willen er zo spoedig als mogelijk mee beginnen'.

Bodemverontreiniging

Door het blussen van de accu's is het mogelijk dat er bepaalde zuren of gevaarlijke stoffen in de bodem terecht gekomen zijn. Daar loopt op dit moment nog een onderzoek naar. Wel heeft de gemeente in overleg besloten om een aantal omwonenden te vragen geen grondwater meer te gebruiken totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

