Openluchtzwembad Loenen heeft abonnement op pech Foto: Pixabay

LOENEN - Het openluchtzwembad in Loenen is deze woensdag voor de zoveelste keer dicht door een technische probleem. Deze keer is er een gat in de bestrating is gevonden.

Begin juni ging het zandfilter stuk, waardoor de leidingen vol zand zaten. Het bad ging daarna drie weken op slot. Dat was niet de eerste pech van het jaar. De opening moest in mei keer op keer worden uitgesteld door allerlei oorzaken: werkzaamheden liepen uit en onderdelen bleken defect. Het gat dat vandaag werd ontdekt, is ontstaan door lekkage. Het zwembad onderzoekt waar het lek zit en heeft om die reden de pompen uitgezet en het waterpeil omlaag gebracht.