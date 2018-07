TIEL - Tijdens de onderhoudscontrole in het zwembad van hotel Van der Valk heeft een monteur chloorgas ingeademd. Ter controle is de monteur meegenomen door de ambulance.

Ook is de brandweer gearriveerd om metingen te verrichten in verband met de veiligheid. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het met de monteur is gesteld.

Het zwembad is tot nader bericht gesloten, het hotel is wel gewoon geopend.